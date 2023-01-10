Російські війська посилили тиск на Бахмут, однак вони навряд чи оточать місто, де тривають запеклі бої, найближчим часом. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Великої Британії.

Як йдеться у зведенні, за останні чотири дні російські війська та сили «Вагнера» здійснили тактичне просування до міста Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту. Розвідка нагадує, що Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною оперативною метою Росії.

«Соледарська операція» Росії, найімовірніше, є спробою оточити Бахмут з півночі та порушити українські лінії комунікацій, підкреслює британська розвідка.

Частина бойових дій зосереджена на входах до 200-кілометрових невикористовуваних тунелів соляних шахт, які проходять під районом. Обидві сторони, ймовірно, занепокоєні тим, що вони можуть бути використані для проникнення в тил.

Незважаючи на посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи оточить місто, оскільки українські сили утримують стабільні оборонні рубежі в глибині та контролюють шляхи постачання.