Попри заяви РФ, російські війська повністю не захопили Соледар на Донеччині, однак у разі його захоплення Росія не зможе оточити Бахмут. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 11 січня.

Аналітики вважають, що захоплення росіянами Соледара не означатиме, що місто Бахмут опиниться в оточенні й додали, що, попри заяви росіян, Бахмут не перебуває під загрозою оточення.

«Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК "Вагнер" просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що "вагнерівці" все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору», – йдеться у звіті.

Станом на 10 січня, є лише візуальне підтвердження присутності сил «Вагнера» в центрі Соледара. Однак реальна ситуація з контролем території в Соледарі незрозуміла через динамічний характер міських боїв.

«Навіть якщо прийняти за належне російські заяви, захоплення Соледара не означатиме негайне оточення Бахмута. Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським військам встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Соледарі ЗСУ виграли для України додатковий час та додаткові сили. Він додав, що ситуація на Донеччині залишається складною і закликав союзників до постачання сучаснішої зброї.