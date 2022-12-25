Російські війська сповільнюють наступ на Бахмутському напрямку й намагаються забезпечити тактичну або оперативну паузу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 25 грудня.

Аналітики вважають, що росіяни намагатимуться підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута. Однак обмежені особовий склад і кількість боєприпасів найближчим часом, ймовірно, не дозволить їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій.

У ISW зазначають, що невпинний і дороговартісний наступ Росії на Бахмут може також погіршити її здатність до тривалих воєнних операцій на Донбасі.

«Російські силовики можуть створювати інформаційні приводи для виправдання націоналізації ресурсів олігархів для фінансування військових дій Росії», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин був присутній на похоронах загиблого найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де заявив, що Росія повинна конфіскувати майно та житло в еліти, яка ігнорує або не підтримує війну.

В ISW вважають, що, можливо, Пригожин використовує такі популістські заяви, щоб підвищити свій авторитет у російському суспільстві або вплинути на повернення більш жорстких заходів з націоналізації.