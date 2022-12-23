Російський президент Владімір Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 23 грудня.

Аналітики зазначають, що Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що Росія не буде нарощувати темпи «спеціальної військової операції», оскільки це призведе до «невиправданих втрат».

«Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики додають, що з моменту захоплення Лисичанська 3 липня російські військові не здобули жодної значної перемоги.

«Путін і представники міністерства оборони РФ неодноразово виступали з заявами і пропонували розпливчасті виправдання військових невдач в останні дні, ймовірно, намагаючись применшити наслідки тривалої війни», – зазначено у звіті Інституту.

Також у звіті вказано, що Путін і надалі відмовляється ставитись до українського президента Володимира Зеленського як до рівного партнера, що вкотре свідчить, що він не зацікавлений у переговорах із Україною.

Путін посилив російську інформаційну операцію, спрямовану на зменшення західної допомоги Україні у галузі безпеки.