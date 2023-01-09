Російські війська не полишають спроб прорвати українську оборону та захопити місто Соледар. Для цього ворог кинув у бій найпрофесійніші підрозділи приватної військової компанії «Вагнер», розповів генерал-полковник Олександр Сирський під час відвідин позицій ЗСУ в районі Бахмута та Соледара.

Як розповіли у командуванні Сухопутних військ, у Соледарі Сирський безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів та ступінь вогневого ураження противника.

Сирський обговорив з командирами підрозділів, які стоять на захисті Бахмуту та Соледару поточну ситуацію на фронті.

«Під час роботи були надані практичні рекомендації та визначено подальші дії для зміцнення нашої обороноздатності. Соледар та Бахмут – це Україна!», – йдеться у повідомленні.

«Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар», – сказав командувач Сухопутних військ, якого цитує Ukrainian Media Center.

Напередодні про приїзд Сирського до захисників Бахмута та Соледара повідомив президент України Володимир Зеленський. Бахмут і Соледар залишаються найгарячішими точками фронту. Раніше російські ЗМІ повідомили про нібито прорив української оборони в Соледарі. Згодом у ЗСУ заперечили ці дані і повідомили, що міста Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових.