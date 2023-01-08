Знищений росіянами Соледар

На сході України ситуація залишається складною, та на деяких ділянках Донецької області українські сили потроху просуваються вперед. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На деяких ділянках донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких – наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні. Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт. Зараз дуже важко у Соледарі», – написала вона в Telegram.

Маляр зазначила, що більшість української армії станом на сьогодні – це мобілізовані, тобто непрофесійні військові.

«І ми, як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу і перемогти», – наголосила вона.

Зазначимо, що напередодні російські ЗМІ повідомили про нібито прорив української оборони в Соледарі. Згодом у ЗСУ заперечили ці дані і повідомили, що міста Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових.

Бахмутський напрямок протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Станом на початок січня, за даними ЗСУ, активна лінія фронту – 1500 кілометрів, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів.