За дев’ять років війни Російська Федерація жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила у Telegram перелічила усі порушення, які вчинила країна-агресорка під час оголошення перемир’я із 2014 року.

Усього за дев’ять років війни було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи:

з 18:00 05.09.2014 року;

з 00:00 15.02.2015;

з 00:00 01.10.2015;

з 00:00 30.04.2016 (Великоднє перемир'я);

з 00:00 01.09.2016 (шкільне перемир'я);

з 00:00 24.12.2016 (Новорічне перемир'я);

з 00:00 24.06.2017 (хлібне перемир'я);

з 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир'я);

з 00:00 23.12.2017 (Новорічне перемир'я);

з 00:00 05.03.2018;

з 00:00 30.03.2018 (Великоднє перемир'я).

«Усі вони зірвані навмисними діями ворога», - зазначила Маляр.

Під час так званого «всеосяжного весняного перемир'я» 2018 року за 22 дні проголошеної «тиші» ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, під час яких шестеро українських військовослужбовців загинули, 12 зазнали поранень.

«Під час проведення операції Об’єднаних сил Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню. Утім, їх результати були аналогічними попереднім», – зазначила Маляр.

Тільки у 2019 році бойові втрати української армії у Донецькій області становили 97 загиблих.

У 2020-му до початку останнього, липневого перемир’я, загинуло ще 32 військовослужбовця ЗСУ, 220 поранено.

«27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню". Однак ворог його дотримувався лише півгодини. Близько 00:20 вони обстріляли підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один обстріл зафіксований близько 9-ї ранку», – зазначила Маляр.

Із 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2000 ворожих обстрілів.

«Тому, тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, 5 січня президент країни-терористки Владімір Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав лицемірством цю заяву Путіна та додав, що будь-які розмови про перемир’я можливі лише після того, як РФ покине окуповані території України.

Під час оголошеного перемир'я Росія у п'ятницю, 6 січня, обстріляла пожежну частину у Херсоні, загинув один рятувальник. Також окупанти двічі випустили ракети по Краматорську. Унаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному житловому будинку.