Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на пропозицію російського президента Владіміра Путіна оголосити на лінії фронту так зване різдвяне перемир’я. Раніше до перемир’я на Різдво закликали глава Російської православної церкви Кірілл.

Заяви президента Росії в ОП назвали лицемірством та заявили, що будь-які розмови про перемир’я можливі лише після того, як РФ покине окуповані території України.

«Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить РФ. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території… Друге. РФ має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир’я". Лицемірство залиште собі», – написав Михайло Подоляк у Twitter.

Секретар РНБО Олексій Данілов також відкинув російську ідею перемир’я під час Різдва, зазначивши, що довіри до тих, хто убиває дітей, немає.

«Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі», – прокоментував Олексій Данілов у Twitter.

Нагадаємо, 5 січня патріарх Російської православної церкви Кірілл закликав до припинення вогню на Різдво. Пізніше цього ж дня Владімір Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення на час святкування Різдва.