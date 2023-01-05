5 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським президентом Владіміром Путіним провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У розмові з українським президентом він заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Україною та Росією.

Як повідомила прес-служба президента, Туреччина готова взяти на себе завдання зі сприяння та посередництва для встановлення миру між Росією та Україною. Раніше Реджеп Таїп Ердоган неодноразово пропонував посередництво у російсько-українських переговорах.

Також він зазначив, що робота з обміну полоненими триває і додав «може зробити дипломатичний внесок у прискорення процесу щодо створення зони безпеки на Запорізькій АЕС».

У Офісі президента повідомили, що Туреччина підтвердила готовність взяти участь у реалізації формули миру.