Росія перекинула на територію Білорусі нові військові підрозділи, повернувши на свою територію ті війська, які вже пройшли спільні навчання з білоруськими Збройними силами, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цей напрямок досить напружений, оскільки Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв’язала проти нашої країни, ну й, власне, надає і свою територію, і свій повітряний простір. Там постійно відбуваються навчання між підрозділами Російської Федерації, Республіки Білорусь. Тривають навчання авіаційної компоненти, які мають завершитись десь 1 лютого. Проте, на щастя, поруч із нашим кордоном ми не відмічаємо переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів», – розповів посадовець у понеділок, 30 січня, в ефірі національного телемарафону, пише «Суспільне».

За його словами, російські військові переважно перебувають на полігонах, які їй надала в користування Білорусь. Демченко сказав, що загалом на території Білорусі можуть перебувати близько 9 тис. російських військових.

Він додав, що Росія провела ротацію, перекинувши в Білорусь нові підрозділи замість тих, що вже пройшли підготовку.

«Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ для того, щоб надалі перекинути на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення цих навчань і, власне, підготовки», – зауважив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Нагадаємо, на білоруських полігонах, зокрема, навчають росіян, мобілізованих у межах так званої часткової мобілізації, яку воєнний злочинець Владімір Путін оголосив у вересні.