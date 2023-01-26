РФ завершила в Білорусі підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яка зазнала значних на початку війни. Британська розвідка у своєму свіжому звіті ставить під сумнів боєздатність цього підрозділу.

У розвідці кажуть, що Росія завершила підготовку гвардійської мотострілецької дивізії у Білорусі, яка проводилася з осені 2022 року. Більшість військових цієї бригади повернулися назад в РФ до того, як майже напевно будуть знову відправлені для виконання завдань у війні в Україні.

«Друга гвардійська мотострілецька дивізія є складовою частиною Першої гвардійської танкової армії і зазнала великих втрат на початкових стадіях конфлікту. Вона тепер в основному складається з мобілізованого персоналу, який експлуатує стару техніку зі складів. Її бойова ефективність, імовірно, буде обмежена, незважаючи на підготовку, яка тривала декілька тижнів», – йдеться в повідомоленні.

Водночас, існує реальна можливість, що інші російські підрозділи на ротаційній основі проходять аналогічні навчання в Білорусі і що Росія продовжить цю модель відновлення і підготовки підрозділів для підтримання окупаційних сил в Україні, вказують у британській розвідці.