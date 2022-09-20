Збройні сили України минулої доби знову завдали втрат російським окупантам на території Херсонської області, потопивши їхню баржу з особовим складом і технікою в районі Нової Каховки, повідомило у вівторок, 20 вересня, оперативне командування «Південь».

«Спроби налаштування [росіянами] альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що це не перша баржа росіян, яку потопили ЗСУ. Так, перед цим баржі з окупантами ЗСУ потопили 17 і 7 вересня. Відомо, що 7 вересня баржу з окупантами потопили біля Голої пристані.

Також, з метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка. Однак українська артилерія плани окупантів зупинила і вони із втратами відступили.

Загалом на півдні українська авіація нанесла 15 ударів по ворогу, знищивши, зокрема, два розвідувальних безпілотники «Орлан-10» та «Орлан-30». Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 260 вогневих завдань, в тому числі по чотирьох районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

За минулу добу лише на півдні українські воїни знищили 90 росіян.