Збройні сили України знищили баржу з росіянами та технікою біля міста Гола Пристань на Херсонщині, коли вони намагалися навести переправу через Дніпро, повідомило у середу, 7 вересня, оперативне командування «Південь».

«При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» додали, що таким чином ЗСУ ліквідували 30 окупантів та 2 бойові машини піхоти. Також у Бериславському районі знищено склад з боєприпасами росіян.

Раніше Оперативне командування «Південь» повідомляло, що всі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки й перебувають під вогневим контролем ЗСУ, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.