Захисники України продовжують ускладнювати положення російських загарбників на півдні нашої держави, встановивши вогневий контроль над усіма їхніми переправами на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомило оперативне командування «Південь» Збройних Сил України.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали більше 150 вогневих задач. Було уражено живу силу російських військ, їх зброю і техніку, а також дві переправи – поблизу Дар'ївки й Голої Пристані на Херсонщині.

У командуванні уже підтвердили, що загарбники втратили 35 своїх солдатів і чотири бойові машини піхоти.

Крім цього, як повідомлялось, українські сили протиповітряної оборони виявили та знищили над територією Миколаївської області чотири з п’яти крилатих ракет РФ класу «повітря – земля» Х-101.

Ворог випустив їх уранці зі стратегічної авіації у північній частині Каспійського моря, вціліла ракета влучила у нафтобазу в Кривому Розі.