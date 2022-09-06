Зранку у вівторок, 6 вересня Повітряні сили України збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять із шести ворожих високоточних ракет, випущених з Каспійського моря, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ранок починається з гарних новин: збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 зенітно-ракетними військами повітряних сил», – сказав він, пише LB.ua.

Також під час повітряної тривоги, яка лунала зранку у більшості областей країни, було збито п’ять із шести ракет окупантів класу Ха-101, які вважаються високоточними.

«Також маємо ще один гарний результат: збиття п’яти із шести ракет Ха-101, які окупанти випустили буквально сьогодні зранку, коли лунала повітряна тривога в країні, з літаків Ту-95, з півночі Каспійського моря», – розповів Ігнат.

Куди летіли російські ракети і де саме їх збили невідомо, але, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка і голови Криворізької ВЦА Олександра Вілкула, у момент, коли було оголошено повітряну тривогу, по Кривому Рогу було завдано ракетного удару. Резніченко повідомив, що відбулося влучання в нафтобазу, внаслідок чого виникла сильна пожежа.