Серед проаналізованих була ракета Х-101, яка вважається однією з найдосконаліших

Найкраща високоточна зброя в російському арсеналі, яка застосовується на війні в Україні, містить застарілі низькотехнологічні компоненти, пише «Українська правда» з посиланням на The New York Times

У статті йдеться про те, що офіцери СБУ, які працюють з приватними аналітиками, збирають частини російських ракет, які розірвалися в Україні, щоб розгадати секрети свого ворога. Дослідники, які вивчали електроніку нових російських крилатих ракет і ударних вертольотів, були здивовані, виявивши, що в них використовуються технології десятирічної давності від ранніх моделей.

«Зброя є найкращою в російському арсеналі. Але вона містила досить низькотехнологічні компоненти, за словами аналітиків, які їх досліджували, зокрема унікальну, але базову супутникову навігаційну систему, яку також було виявлено в іншому військовому спорядженні», – пише видання.

Ці висновки викладені в новому звіті, який опублікувала в суботу, 3 вересня, незалежна група Conflict Armament Research, що базується у Великій Британії, яка ідентифіковує та відстежує зброю й боєприпаси, що використовуються у війнах по всьому світу. Дослідницька група вивчила російську техніку у липні на запрошення уряду України, пише NYT.

Дослідники також виявили, що зброя, яку Росія використовує в Україні, часто базується на західних інноваціях, незважаючи на санкції, введені ще у 2014 році.

«Ми бачили, що Росія повторно використовує ті самі електронні компоненти в різних видах зброї, включаючи свої новітні крилаті ракети та ударні вертольоти, і ми не очікували побачити це. Російська керована зброя повна неросійських технологій і компонентів, а більшість задокументованих нами комп'ютерних чіпів була виготовлена західними країнами після 2014 року», – сказав дослідникк Демієн Сплітерс, який брав участь у підготовці звіту. Водночас невідомо, як Росія отримала ці деталі.

Дослідники виявили, що російські інженери використовували певні напівпровідники конкретних західних виробників не лише в боєприпасах, а й у безпілотниках-розвідниках, устаткуванні зв'язку, авіоніці для гелікоптерів та інших товарах військового призначення.

Дослідники вивчили залишки трьох типів російських крилатих ракет, включаючи найновішу і найдосконалішу модель Х-101, а також новітню керовану ракету Торнадо-С. Усі вони містили ідентичні компоненти з маркуванням SN-99, які виявилися приймачами супутникової навігації, необхідними для польоту ракет.

За словами Сплітерса, використання Росією тих самих компонентів показує вузькі місця в її ланцюжку поставок. Він зазначив, що обмеження поставок компонентів SN-99 уповільнить здатність Москви поповнювати свої запаси керованої зброї, які зменшуються.