По території України випущено більше 500 ракет з комплексів С-300, частина яких не долетіла до цілі

Через брак високоточної зброї війська РФ частіше почали використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«По території України випущено більше 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів є декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, минулої доби російські війська понад 10 ракетних та 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в Україні. Внаслідок цих атак постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір’я.

У Генштабі попереджають, що загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України зберігається.

Українська влада неодноразово заявляла про використання військами РФ ракет систем С-300 по Харківщині та Миколаївщині.