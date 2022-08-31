Росія відправила у тимчасово окупований Крим 1200 строковиків

Військові комісаріати Московської та Ленінградської областей РФ отримали вказівки оголосити масовий призов на військову службу місцевих жителів. Про це у середу, 31 серпня, повідомило Головне управління розвідки (ГУР).

Призваними під час прихованої мобілізації мешканцями Московської і Ленінградської областей, а також самої Москви і Санкт-Петербурга, окупанти будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму.

Крім того, аби доукомплектувати військові частини збройних сил Росії, дислокованих на тимчасово окупованій території Криму, та посилення оборони півострова, командувач Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков вирішив відправити в Крим 1200 строковиків.

«Оскільки на території тимчасово окупованого Криму бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок. 1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук "партизанів" за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (біля 82 доларів США)», – повідомляють у ГУР.

Зазначимо, що участь строковиків у війні в Україні Росія заперечує, тож тим, хто загине, компенсацію не виплачуватимуть.