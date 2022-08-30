Міноброни Росії вирішило збільшити чисельність приватних військових формувань для війни в Україні, оскільки прихована мобілізація не дала результатів. Про це 30 серпня повідомила прес-служба ГУР.

Розвідники розповіли, що проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач.

«Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в Міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, на території України передусім діють ПВК «Вагнер»/«Ліга».

Зараз на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 4500- 5000 бойовиків. Вони діють на певних напрямках як штурмові загони, які знаходяться у першій лінії наступальних військ.