«Війна затягується», «це війна на виснаження», «армії перейшли до позиційних боїв», «буде замороження конфлікту», «повториться 2014 рік», «у сторін є 6-8 тижнів для активних дій».

Такі висновки з подій на фронті можна почути від частини експертів, такі думки лунають в іноземних ЗМІ та висловлюють наші політики. Такі тези можна почути дедалі частіше від українців та російської пропаганди. Ці думки можуть породжувати розчарування ситуацією та вимоги активніших дій від Сил оборони. Росіянам важливо, щоб ми та світ частіше так говорили та схилялися до російського сценарію завершення війни – мирні переговори та фіксація територіальних змін.

Але насправді ситуація така тільки на перший погляд. А фраза «мінімальні зміни в територіальному контролі» не є ключовою в описі подій на фронтах.

Те, що ми мало просуваємось вперед, а в росіян за місяць є кілька кілометрів просування на окремих ділянках – не основне на тлі інших важливих подій.

Допоки фронт стоїть ми:

- Активно знищуємо логістику росіян і не тільки на правому березі Дніпра.

- Будуємо нашу логістику для подальшого потенційного просування так, щоб у майбутньому обійтись без знищених переправ (мостів та залізничної колії).

- Знищуємо склади з БК ворога та змушуємо розташовувати їх у глибокому тилу, збільшуючи час доставляння боєкомплекту до позиції.

- Знищуємо їхні командні пункти.

- Знищуємо ППО росіян, забезпечуючи збільшення ударів нашої авіації та ударних безпілотників.

- Налагодили активну роботу в тилу ворога: ССО та ГУР роблять неймовірні речі.

- Зменшили їхній тил та збільшили їхній фронт: Крим – уже зона бойових дій, прикордонні російські області теж перестали бути безпечними для окупантів, вони пересувають свої бази в глибший тил.

- Не дозволяємо росіянам сформувати ударне угруповання, змушуємо постійно перекидати війська з напрямку на напрямок.

- Збільшили кількість наших підготовлених військовиків.

- Формуємо нові ударні угруповання.

- Збільшили кількість потрібної техніки та навчаємо людей працювати з нею. Ми маємо дуже багато піхоти без техніки. Доки вона не буде забезпечена броньованим прикриттям, ніхто вперед не піде.

- Будуємо нову для себе логістику з постачання озброєння та БК і його обслуговування.

- В рази посилили нашу лінію оборони на північному кордоні з РФ та Білоруссю.

- Запроваджуємо нову систему використання артилерії (HIMARS та аналоги).

- Посилюємо ППО й авіацію.

- Практично нівелювали роль Чорноморського флоту РФ. Наразі вони можуть тільки проводити обстріли «калібрами».

- Забезпечили вливання валюти в економіку, близько 20 млрд доларів до кінця року (експорт сільськогосподарської продукції). Потенційно ще будемо експортувати метал, а це додаткові 600 млн доларів.

Наші Сили оборони стають сильнішими, послаблюють ворога, підтримують економіку країни у стані війни та готуються до контрнаступу. Але він буде тоді, коли ми будемо готові, а не коли забажають експерти, цивільні чи західні партнери.

Важливо розуміти, що війна не завершиться тут і зараз, навіть якщо ми отримаємо все необхідне в один момент. Для розуміння коли і як читайте повідомлення ГУР МОУ та Кирила Буданова. Всі їхні ключові прогнози зроблені за останні шість місяців збулися.