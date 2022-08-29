Формування виборчих комісій в окупованому Росією місті поки зривається

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські окупанти активізували підготовку до «псевдореферендуму». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни за допомогою місцевих колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.

Андрющенко заявив, що з Кремля російським військам надійшла нова вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому прискорилася робота з підготовки «псевдореферендуму». Поки формування виборчих комісій зривається.

Одночасно голови ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Слідом за цим почалися масові обдзвони жителів міста з питанням, чи планують люди голосувати. При цьому дата референдуму поки не оголошується.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що у захопленому росіянами Маріуполі проходить прихована мобілізація. Окупанти почали надсилати жителям СМС-повідомлення про набір на «службу».