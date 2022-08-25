Колаборантам загрожує довічне позбавлення волі

Правоохоронці заочно повідомили про підозру п’яти псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого російськими військами Маріуполя. Про це у четвер, 25 серпня, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Як розповіли у відомстві, п’ятеро депутатів Маріупольської міської ради від нині забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» з березня активно співпрацюють з російськими загарбниками.

Зрадники добровільно погодились обійняти фейкові посади голови, та заступників так званої «адміністрації» м. Маріуполя. Також колаборанти публічно висловлюють захоплення ідеями «руського миру» та агітують місцевих жителів приєднати Маріуполь до складу Росії.

Правоохоронці вже провели розслідування діяльності зрадників та скерували справу до суду. Колаборантам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупинено діяльність 11 проросійських політичних партій – ОПзЖ, «Опозиційний блок», «Партія Шарія», «Наші» та інші. Згодом ці та подібні їм партії почали забороняти суди.

Зокрема, 20 червня розташований у Львові Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив на підставі матеріалів СБУ діяльність ОПЗЖ і націоналізував її активи.