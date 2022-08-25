Скандальну викладачку Євгенію Більченко підозрюють у державній зраді та вербуванні корегувальників

Колишній викладачці столичного університету Євгенії Більченко висунули звинувачення. Її підозрюють у державній зраді та вербуванні корегувальників. Також повідомили про підозру двом її спільникам.

«Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони. Також повідомлено про підозру двом її спільникам», – повідомили у четвер, 25 серпня, в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що з лютого 2022 року Євгенія Більченко, перебуваючи на території Росії, на замовлення кураторів з РФ створила та адмініструвала у месенджері Тelegram низку груп. У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних сил України та територіальної оборони в м. Києві та області.

За попередніми даними, вона завербувала понад 10 осіб. Починаючи з 24 лютого 2022 року вони здійснювали обходи визначених ділянок у м. Києві та області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців. Ці відомості потім передавали кураторам із силових структур РФ.

Крім того, на своїй сторінці «ВКонтакте» та на каналі YouTube вона поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Наразі її звинувачують у діях, які були спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, а також у державній зраді.

Також про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України повідомили одному з членів групи. Крім того, до суду передали обвинувальний акт щодо одного з агентів за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2. ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України).

У повідомленні Офісу генпрокурора не повідомляють прізвища викладачки, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться саме про Євгенію Більченко.

Нагадаємо, на початку 2021 року в Національному педагогічному університеті ім. Михайла Драгоманова розгорівся скандал через 41-річну професорку Євгенію Більченко. Викладачка філософії й культурології університету потрапила у скандал через свої висловлювання про Україну і українську мову. 1 лютого Більченко відсторонили від проведення лекцій, робоча комісія навчального закладу виявила у її лекціях численні порушення. В середині літа в університеті ліквідували кафедру скандальної викладачки, а їй запропонували обрати іншу вакантну посаду.

сама ж Більченко заявила, що її звільнили та назвала це утиском «політичних інакодумців». Вона заявляла про переслідування та погрози. Також вона стала зіркою медіа-ресурсів ОРДЛО, де неодноразово вибачалася за свою участь у Революції гідності та заперечувала наявність російських військових на Донбасі. У кінці 2021 року Більченко переїхала до Росії.

26 лютого 2022 року, після початку російського вторгнення в Україну, закликала українських військових здійснити державний переворот та повалити чинну владу України.

Внесена до бази «Миротворець».