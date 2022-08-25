Працівник Кабміну отримав 12 років ув’язнення за державну зраду
Завідувач одного з відділів Кабміну шпигував для ФСБ
Шевченківський суд Києва засудив до 12 років в'язниці завідувача відділу секретаріату Кабміну, який виявився російським шпигуном. Його визнали винним у державній зраді.
Встановлено, що завідувач відділу Секретаріату Кабміну шпигував для ФСБ РФ.
«Фігуранта визнано винним у державній зраді. І окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності», – повідомили в Службі безпеки України.
В СБУ нагадали, що на початку року викрили російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати. Зазначається, що шпигуни повідомляли ворогу про стан обороноздатності України, облаштування її державного кордону та персональні дані українських правоохоронців. Російські куратори платили їм від 2 до 15 тисяч доларів за завдання.
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