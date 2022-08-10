Прихована мобілізація в окупованому місті набирає обертів

У захопленому росіянами Маріуполі проходить прихована мобілізація. Окупанти почали надсилати жителям СМС-повідомлення про набір на «службу». Про це повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міської ради, та радник мера міста Петро Андрющенко.

Як повідомляється, маріупольці почали отримувати СМС-ки з нібито пропозицією роботи у «новому підрозділі». Втім, як зазначають в міськраді, насправді людей просто збирають та відправляють на фронт, як це робили й в окупованому Донецьку.

«Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції», – йдеться в повідомленні.

Водночас за словами Андрющенка, прихована мобілізація в окупованому місті набирає обертів.

«Вчора в Маріуполі користувачі окупаційного мобільного зв’язку «Фенікс» отримали «рекламне» повідомлення про вступ до «вооруженных сил». Прихована мобілізація набирає обертів. Джерела з оточення гауляйтера Іващенка (Костянтин Іващенко – член ОПЗЖ, якого призначили «мером» окупованого Маріуполя – ред.) повідомляють, що забезпечення мобілізації одна з умов його виживання. Буквально», – написав Андрющенко.

У міськраді закликали маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів.

«Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну», – звертаються в повідомленні до громадян.