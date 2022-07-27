В окупованому Маріуполі російські окупанти припинили видавати мешканцям гуманітарну допомогу. Про це у середу, 27 липня, повідомили в Маріупольській міській раді.

«Це чергове знущання з жителів, щоб змусити їх піти на принизливі, а часом і небезпечні роботи з розбору завалів та розмінування міста», – зазначено у повідомленні міськради.

Продукти зможуть отримувати лише діти. Щоправда, видача наборів для дітей від народження до 3 років буде відбуватися раз на два тижні, а дітям до 14 років лише у разі наявності гуманітарної допомоги.

Напередодні стало відомо, що окупанти у Маріуполі роздають жителям заражену воду.