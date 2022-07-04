Так зараз виглядає «аптека» в окупованому Маріуполі

У Маріуполі бракує препаратів для онкохворих, людей з діабетом, туберкульозом та проблемами з щитовидною залозою. За словами міського голови Вадима Бойченка, жителі окупованого Маріуполя вмирають від нестачі ліків.

За його словами, понад 2 місяці росіяни та окупаційна влада блокують нормальний доступ жителів до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів.

Бойченко наголосив, що онкохворі, люди з діабетом, туберкульозом та проблемами щитовидної залози перебувають у зоні ризику і не можуть чекати, коли окупанти доставлять медикаменти. Їх життя знаходиться під загрозою.

«Вчора здоровому спортсмену – 2 метри на зріст та 120 кг ваги – ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії, у нього стався інсуліновий криз. Через відсутність у місті необхідних медикаментів та належного медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не поодинокий випадок. Замість якісного лікування з препаратами – ампутація кінцівок. «Швидкі рішення», які калічать та вбивають маріупольців», – розповів Вадим Бойченко, повідомили в Маріупольській міськраді.

Він закликав міжнародне співтовариство надати оцінку гуманітарній катастрофі у місті та геноциду жителів. А також наголосив, що необхідно зробити все, щоб організувати допомогу маріупольцям.

Нагадаємо, у травні Вадим Бойченко заявив, що у місті від різних хвороб, зокрема тих, які поширюються через антисанітарію, а також через відсутність медикаментів, може померти понад 10 тисяч людей.