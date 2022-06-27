Будівлі зруйнованого Маріуполя

Російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто. Для цього розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знос чи ремонт. Про це повідомили у міській раді Маріуполя.

Як повідомляється, таким чином, росіяни вдаються до маніпуляції та хитрощів, аби змусити людей повернутися та затримати їх там якомога надовше.

«Про те, що розповсюджувана інформація не відповідає дійсності свідчить відсутність у ньому будинків, які зруйновані вщент, та навпаки присутність вцілілих будинків з позначкою «знести». Окупанти та колаборанти вдаються до маніпуляції над маріупольцями, щоб вони приїхали до міста, аби врятувати хоч якесь вціліле майно, чи повернутися жити, бо житло начебто відремонтують.

У міській раді закликали маріупольців не вірити тим, хто зруйнував Маріуполь.

«Наразі триває війна та дуже висока ймовірність, що поїздка до Маріуполя стане дорогою в один кінець. Окупанти хочуть повернути людей до Маріуполя, аби використати їх у трудовому рабстві та створити для себе «живий щит», аби прикритися їм, коли ЗСУ почнуть звільнення міста», – йдеться у повідомленні.

Раніше також стало відомо, що росіяни будують нові фортифікаційні споруди на виїзді з міста у бік Мангуша (у сторону Бердянська і Мелітополя), прикриваючись «живим щитом» з модульних будинків для населення.