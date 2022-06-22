Російська техніка залишає Маріуполь і район

Через нестачу ресурсів росіяни змінили тактику контролю над Маріуполем. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, вже другий день поспіль великі колони техніки полишають місто і Маріупольській район та відправляються в напрямку Бердянська і Пологів.

«Окупанти змінили тактику контролю пересування. Частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з’являються в різних районах міста. Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу», – повідомив Андрющенко.

За його словами, окупанти демонтували стаціонарні блокпости, залишивши лише контрольні пункти в районі мостів.

Також він зазначив, що серед російських військових панують настрої, які є «далекі від бравурних заяв пропаганди».

«Панує небажання продовжувати участь у війні, особливо серед мешканців Донеччини. Більшають розмови про бажання здатись у полон, особливо після повідомлення про перекидання їх на напрям боїв у Запоріжжя», – розповів Андрющенко.

Раніше також стало відомо, що росіяни будують нові фортифікаційні споруди на виїзді з міста у бік Мангуша (у сторону Бердянська і Мелітополя), прикриваючись «живим щитом» з модульних будинків для населення.