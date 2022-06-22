Нині у заблокованому і напівзруйнованому місті залишаються понад 100 тис. жителів

У окупованому російськими військами Маріуполі окупанти будують нові фортифікаційні споруди на виїзді у бік Мангуша (у сторону Бердянська і Мелітополя), прикриваючись «живим щитом» з модульних будинків для населення. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти розпочали нове одночасне будівництво фортифікацій та модульних будинків. Знову те ж саме, але тепер у районі приміської автостанції (теж виїзд у бік Мангуша)», – написав Андрющенко у Telegram.

За його словами, вся лінія оборони росіян у результаті прикрита «живим щитом», створеним з маріупольців, яких селять у ці модульні будинки. Вони знаходяться саме на одній лінії з фортифікаційними спорудами.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що окупаційна адміністрація Маріуполя оголосила про намір звести дешеві багатоквартирні будинки, заселити туди людей, які втратили житло. На практиці зміст цієї ідеї полягає у створенні так званого «живого щита» для своїх оборонних споруд. Інформація про початок фортифікаційно-будівельних робіт між ринком «Азовський» та будівлею колишнього супермаркету OBI надійшла на початку червня від місцевих мешканців.

За різними оцінками, від початку російського вторгнення у Маріуполі загинули до 22 тис. мирних жителів. Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів.

Маріуполь наразі на порозі екологічної та епідеміологічної катастроф.