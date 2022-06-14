Панорама зруйнованого російськими окупантами Маріуполя

У вівторок, 14 червня, в лікарні швидкої допомоги в Маріуполі, на базі якої відкривають інфекційне відділення з 4 боксів, відбулася термінова нарада щодо можливого спалаху холери в місті. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«З Донецька надійшов документ, що попереджає про можливість спалаху холери. Наказ – підготуватись», – написав Андрющенко.

Він зазначив, що причиною можливого спалаху холери називається не ситуація в Маріуполі, а «велика кількість трупів в річці Сіверський Донець». При цьому, наголошує радник мера, саме Маріуполь воду з річки не бере.

Як раніше повідомлялось, у Маріуполі почалися спалахи інфекційних захворювань. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, в місті «вже ходять холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання». Однак, як зазначив Бойченко, «російські окупаційні сили це приховують». Місто закрили на карантин, звідти нікого не випускають і не впускають. За його оцінками, зараз у Маріуполі можуть перебувати десятки хворих на холеру, і ця кількість «стрімко зростатиме». Бойченко зазначив, що холера поширюється дуже швидко, а маріупольська інфекційна лікарня зруйнована разом із усім обладнанням, лікарів немає.

Про ризик спалаху холери в Маріуполі попередила також військова розвідка міністерства оборони Великої Британії. У повідомленні від 10 червня йдеться про те, що поодинокі випадки захворювання реєструють із травня.

12 червня ватажок підконтрольного Росії незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що «спалахи холери у Маріуполі не зафіксовані, епідемічна ситуація перебуває під контролем».

Крім того, окупанти намагаються інформаційно «заглушити» повідомлення про гуманітарну катастрофу в окупованому Маріуполі. З цією метою росіяни поширюють фейки про спалах холери в Одесі і Миколаєві.

Відомо, що раніше, у 1995 році, Україна теж страждала від незначних спалахів холери на узбережжі Азовського моря.