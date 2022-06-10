Через антисанітарію і відсутність водопостачання у Маріуполі високий ризик поширення холери

Наразі в захопленому військами РФ Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки були зареєстровані з травня. Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У звіті зазначається, що на окупованому російськими військами півдні України доступ до безпечної питної води непостійний. Існують серйозні перебої в телефонному зв'язку та інтернет-послугах. Ймовірно, в Херсоні відчувається гостра нестача ліків.

Тривають бої за Сєвєродонецьк. Росія знову контролює більшу частину міста, але її війська мало просунулися в спробах оточити велику територію з півночі і півдня.

Зазначимо, що через можливий спалах холери росіяни починають зачиняти Маріуполь на карантин. радник міського голови окупованого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що через ймовірне розповсюдження інфекцій Росія закриває виїзди з міста. А у Ростові-на-Дону готує інфекційні відділення у лікарнях для потенційних хворих серед російських військових.

«Слово «холера» дійсно звучить не тільки у ВООЗ, а й всередині міста, з боку окупаційної влади і їх кураторів. Тому місто зачиняється, і це дуже для нас сумно, тому що з усіх можливих сценаріїв, на нашу думку, боротьби з епідемією Росія обрала найцинічніший. Просто зачинити людей у місті, залишити все як є, хто виживе, той виживе», – зазначив Андрющенко.

У Центрі громадського здоров'я України кажуть, що без належного лікування холера може призвести до летальних наслідків. А от при успішному лікуванні хвороба закінчується повним одужанням.

Холера – це гостра діарейна інфекція, що передається від людини до людини при потраплянні в організм заражених харчових продуктів або води.

Холера швидко поширюється, навіть поодинокі випадки можуть призвести до епідемії. Тому ВООЗ відносить хворобу до особливо небезпечних інфекцій і зобов’язує країни повідомляти про кожен виявлений випадок. Холерний вібріон потрапляє у водойми зі стічних вод, де може довго зберігатися у життєздатному стані. Сучасні методи очищення каналізаційних відходів критично зменшили поширення холери у світі, окрім окремих країн Африки, Південної Азії та Гаїті. Втім, стихійні лиха та війни час від часу призводять до спалахів інфекції.

Для профілактики холери в ЦГЗ рекомендують дотримуватися правил гігієни: ретельно піддавати термічній обробці усі вживані продукти та воду, за можливості використовувати знезаражуючі таблетки для води, якщо немає змоги помити овочі та фрукти чистою водою – також піддавати їх термічній обробці, і не вживати продукти, якщо є сумніви щодо їх походження та умов зберігання.