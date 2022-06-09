У тимчасово окупованому Маріуполі російська армія почала видавати місцевим пенсіонерам пенсію у рублях. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Російські окупанти почали видавати пенсії від Росії в Маріуполі. За їх даними зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, однак наші джерела повідомляють, що близько ще 10 тис. маріупольців принципово не подали документі на подачки окупантів. В перерахунку на гривню пенсія складає 2,6 тис. грн», – повідомив Петро Андрющенко у Telegram.

Андрющенко додав, що гроші в рублях було завезено у Маріуполь напередодні у броньовиках. Також черга на видачу так званих пенсій вже розписана до кінця місяця.

Нагадаємо, що на кладовищі поблизу селища Старий Крим неподалік від Маріуполя за останній місяць з'явилось 25 нових братських могил. Щоб приховати справжню кількість вбитих цивільних, окупанти вкладають тіла у траншеї у декілька шарів, а потім «маскують» хрестами з табличками, як індивідуальні поховання. Кількість вбитих російськими військовими маріупольців перевищила вже 20 тис.