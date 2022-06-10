У зруйнованому росіянами Маріуполі високий ризик спалаху епідемії холери

Ворог спеціально поширює інформацію про нібито спалах епідемії холери на Одещині та Миколаївщині, щоб приховати проблеми спалаху епідемії холери в Маріуполі. Про це повідомив речник мера Одеси Сергій Братчук.

За його словами, в інтернеті з'явилася інформація, що у деяких одеситів підтвердили факт захворювання холерою. Це не відповідає дійсності. Наразі ні Одесі, ні в Одеській області не підтверджено жодного випадку цієї хвороби.

Як зазначають інфекціоністи, захворюваність на холеру визначається не під час огляду лікарем за тими чи іншими симптомами, а виключно лабораторно-бактеріологічним аналізом.



Представник мерії Одеси також попросив журналістів не розповсюджувати неправдиву та неперевірену інформацію і тим самим не сіяти паніку серед населення.

Як інформував ZAXID.NET, Росія готується до ймовірного спалаху холери в окупованому Маріуполі. Загарбники перекривають виїзд із міста. Крім того, Росія готує лікарні на своїй території для потенційних хворих серед військових.