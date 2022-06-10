У Маріуполі з лікарень викрадають сучасне обладнання та вивозять уцілілий транспорт

Мародерські дії Росії в Україні тривають. Окупанти взялися вивозити вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку з Маріуполя. Награбоване транспортують до «ДНР». Про це у п’ятницю, 10 червня, повідомили у Маріупольській міськраді.

«В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики», – йдеться у повідомленні.

У переписці, яку оприлюднили у Telegram-каналі Маріупольської міськради, повідомляється, що окупанти вже перегнали 12 майже нових тролейбусів. Планується, що після того, як їх перемалюють та промаркують символікою РФ, вони будуть їздити в «ДНР». Також зазначається, що скоро в «ДНР» з'являться дитячі майданчики з Маріуполя, а лікарні будуть модернізовані за рахунок сучасної медтехніки з Маріуполя. Окрім того, сказано, що завершується погрузка сталі на відправку до Росії.

Міськрада Маріуполя оприлюднила переписку окупантів

У міськраді Маріуполя повідомили, що після себе окупанти залишають лише руїни та тіла вбитих мирних жителів. Знесення будинків проводять без розбору завалів – тіла вбитих маріупольців прибирають разом із бетоном. Потім російські окупанти вивозять їх як сміття на маріупольські полігони твердих побутових відходів. Відомо, що тіла разом із завалами складують на Лівобережному полігоні ТПВ та на полігоні в Приморському районі, який був виведений з експлуатації ще в 2008 році.

Маріупольської міськради

«Спочатку окупанти залучали до розбору завалів маріупольців, але, як побачили реальну кількість тіл, які знаходять, вони відразу відсторонили місцеве населення. Завали стали розбирати МНС так званої «ДНР». Зараз вони навіть не намагаються діставати тіла. Просто зносять будинки та вивозять завали разом із убитими маріупольцями», – повідомили у міськраді.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, в Маріуполі знищили 1300 багатоповерхових будинків, а майже під кожним зруйнованим будинком – від 50 до 100 убитих. Він зазначив, що реальні цифри вбитих у місті можуть виявитися набагато вищими, ніж вважалося раніше.