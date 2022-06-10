Російські командири продають пайки своїх військових
Російським військовим доводиться харчуватися собачатиною
Російські командири продають пайки солдатів. Служба безпеки України оприлюднила перехоплені телефонні розмови російських військових. Окупанти скаржаться на те, що командування продає їхні пайки. А через брак м'яса та неякісну їжу військові РФ харчуються собачатиною.
На одному із записів окупант скаржиться дружині, що їм привезли консерви якоїсь овочевої закуски з морковю та капустою, які вони відразу викинули, бо страва «х*рня полная, как поросятам». Він розповів, що їхні пайки йдуть «наліво», а винні в цьому командири, які їх перепродують.
На іншому записі ще один військовий пропонує своїй матері вгадати, що він їв. Жінка спершу називає борсука, мишу та пацюка. На що син відповідає, що їв собаку, бо хотілося м’яса.
СБУ
До слова, це вже не перші повідомлення про таке незвичне меню. ZAXID.NET писав про перехоплені СБУ розмови, в яких російські військові розповідали про те, що ґвалтують неповнолітніх та їдять собак.
Відомо, що росіяни відмовляються воювати в Україні. У кінці травня СБУ повідомила, що окупанти втікають з армії попри погрози розстрілів та покарань. Українська розвідка повідомляла, що з Росії не випускають сім'ї російських військових, які воюють в Україні. Також Росія почала вдаватися до обману, щоби завезти найманців на війну в Україну.