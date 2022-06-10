Російські командири продають пайки солдатів. Служба безпеки України оприлюднила перехоплені телефонні розмови російських військових. Окупанти скаржаться на те, що командування продає їхні пайки. А через брак м'яса та неякісну їжу військові РФ харчуються собачатиною.

На одному із записів окупант скаржиться дружині, що їм привезли консерви якоїсь овочевої закуски з морковю та капустою, які вони відразу викинули, бо страва «х*рня полная, как поросятам». Він розповів, що їхні пайки йдуть «наліво», а винні в цьому командири, які їх перепродують.

На іншому записі ще один військовий пропонує своїй матері вгадати, що він їв. Жінка спершу називає борсука, мишу та пацюка. На що син відповідає, що їв собаку, бо хотілося м’яса.