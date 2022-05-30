Російське командування не випускає з території РФ родини військових, які воюють в Україні. За інформацією розвідки, у Західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили виїжджати з країни. А якщо російські військові відмовляться виконувати бойові завдання, їхніх дружин та дітей погрожують переселити в депресивні регіони на Далекий Схід. Такі дані Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у понеділок, 30 травня, у Facebook.

«Командування Західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку», – йдеться у повідомленні ГУР.

Також розвідка оприлюднила список військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332-го окремого вертолітного полку 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного округу (в/ч 12633 аеродром «Пушкін», Санкт-Петербург).

Зазначимо, що час від часу СБУ перехоплює та оприлюднює розмови російських військових, які розповідають своїм рідним, що не хочуть воювати в Україні. До прикладу, з однієї з таких розмов стало відомо, що на Донеччині контрактники ледь не вбили російського генерал-майора Валєрія Солодчука та його охорону, які приїхали на позиції, щоб приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.

До слова, за інформацією британської розвідки, Росія зазнала нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого рангів.