Генерал-майор Валєрій Солодчук приїжджав на позиції російських військ, щоб змусити їх йти в наступ

На Донеччині контрактники РФ ледь не вбили російського генерал-майора Валєрія Солодчука та його охорону, які приїхали на позиції, щоб приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.

Російські солдати відмовилися виконувати наказ і були готові підірвати «високих гостей». Тож російський генерал був змушений сісти і своє авто і тікати. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: «Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!...» И все. Тут пацаненок: «Иди, говорит, вали!». Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: «Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут». Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал», – розповідає своїй дружині російський військовий.

Він скаржиться, що від їхньої бригади з понад 600 осіб залишилась лише третина, а решта – загинули чи поранені. Також він погоджується зі словами дружини, що з України треба тікати. «После еб*чих слов, я что-то вообще не хочу тут оставаться», – каже російський солдат.