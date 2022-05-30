За інформацією британської розвідки, Росія зазнала нищівних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки у війні в Україні. Це може призвести до подальшого зниження бойового духу і поганої дисципліни у її військах в Україні.

«Командирів бригад та батальйонів скеровують на передову назустріч небезпеці, бо вони несуть безкомпромісну відповідальність за дії своїх підрозділів. Так само молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає кадрів добре навчених і наділених повноваженнями військових сержантського складу, які виконують цю роль у західних військах», – зазначено в розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише «Європейська правда».

Зазначено, що що втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, погіршить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та управління. Окрім того, батальйонні тактичні групи, які відтворюються в Україні з уцілілих частин із кількох підрозділів, швидше за все, будуть менш ефективними через брак молодших командирів.

Відомо також про локальні бунти серед російських сил в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот. Це ймовірно, може призвести до подальшого зниження бойового духу і поганої дисципліни, йдеться у зведенні.

Зазначимо, що від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 12 травня РФ вже втратила близько 26 650 осіб особового складу.