Окупанти продовжують активні наступальні дії на Сході України

Військовослужбовці держави-терориста Росії продовжують активні наступальні дії на Сході України, обстрілюючи позиції ЗСУ та цивільні об'єкти артилерії та авіації. Через великі втрати особового складу та бойової техніки військове керівництво РФ проводить в країні приховану мобілізацію і стягує у зону бойових дій застарілу радянську техніку. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів, поступово збільшуючи інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку ворог обстрілює із мінометів і реактивних систем залпового вогню населені пункти Озерне та Діброва. Поблизу останнього здійснив авіаційні удари. Головна мета – закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

відео Генштабу ЗСУ

Складна ситуація зберігається на Сєвєродонецькому напрямку. Там російські загарбники ведуть штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка. Наразі успіху не мають і змушені відійти на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку окупанти ставлять за мету порушити логістичні шляхи ЗСУ, а також наступають в районі населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження.

На Авдіївському напрямку ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Яковлівка і Кам’янка.

Попри надскладну ситуацію, українські захисники продовжують боронити Схід України, завдаючи значних втрат противнику. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито 8 ворожих атак, знищено 5 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 4 автомобіля. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу «Орлан-10»