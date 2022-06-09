Найманців влаштували за трудовими контрактами

Держава-терорист Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну. Про це з’ясувала Служба безпеки України.

Як розповіли у відомстві, військовополонені з РФ, яких схопили у Луганській області, — мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви. Вони планували працювати охоронцями й техніками на нафтових вишках, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні.

Всіх трьох завербували через приватну військову компанію «Євро Поліс» у російському місті Краснодар. «Влаштували» їх за трудовими контрактами.

«Перед тим, як поїхати на вахту (а вахта триває 4 місяці), ми укладали цивільно-правовий договір», – розповів окупант.

Інший розповів, що після приїзду на Луганщину їм сказали: «Назад шляху немає, тобто бігти сенсу немає... Будете бігти — по вас спрацюють наші ж».

Найманців відправили на бої з ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім накрила власна артилерія.

Наразі військовополонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Спецслужбовці документують усі їхні свідчення, матеріали будуть скеровані до суду.