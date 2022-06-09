Британська розвідка стверджує, що за останні 48 годин Росія активізувала зусилля в просуванні на південь від Ізюма. Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Великої Британії.

Зазначається, що бої у Сєвєродонецьку тривають, але за останні 48 годин східна група військ Росії також активізувала свої зусилля для просування на південь від Ізюма.

Британська розвідка нагадує, що просування Росії на Ізюмській осі зупинилося з квітня після того, як українські сили добре використали місцевість, щоб уповільнити просування російських сил.

Зазначається, що Росія, ймовірно, намагалася відновити східну групу військ після того, як вона зазнала дуже великих втрат під час невдалого наступу на Київ, але її підрозділи, ймовірно, залишаються недостатніми.

«Росія, ймовірно, прагне відновити темпи в цій сфері, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і створити можливість просування глибше в Донецьку область», – йдеться в огляді.

Також у британській розвідці відзначили, що нещодавно українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.