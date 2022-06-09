На Херсонщині окупанти мінують території боєприпасами виготовленими в 50-х роках минулого століття

На Херсонщині російські військові мінують території боєприпасами, які були виготовлені в 50-х роках минулого століття. Це боєприпаси, які зберігалися на складах в Ростовській області, та були підготовлені для знищення. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що намагаючись зупинити українських військових, окупанти терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

У повідомленні зазначено, що в результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат в живій силі та техніці. Тож, щоби зупинити українських військових, російські військові мінують територію.

«Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій», – зазначено у повідомленні.

Розвідка повідомляє, що при спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7-ї військової бази 49-ї загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) військ РФ.

З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають.