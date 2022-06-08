Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ перекидає нові підрозділи на Донеччину та Херсонщину. Аби стримати наступ ЗСУ, російські війська ведуть на цих напрямках найзапекліші бої. Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього відеозвернення 7 червня.

«Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки ті самі: передусім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна. Відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку, як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії», – зазначив президент.

Він зазначив, що в безглуздій війні, яка триває в Україні через вторгнення Росії, вже загинула понад 31 тисяча російських військових. Та додав, що більшість російських загарбників чудово зрозуміли, що не мають перспектив в Україні. Про це, за його словами, свідчать телефонні розмови, які перехоплює та оприлюднює СБУ.

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 06:00 середи, 8 червня, на Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно стримують штурм в місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку росіяни посилили застосування оперативно-тактичної та армійської авіації, обстрілювали українські позиції з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Окупанти нанесли авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

Також росіяни активно обстрілюють українські позиції на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 11 атак ворога, знищили три танки, 5 артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».