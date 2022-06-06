ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку, що вказує на зменшення бойової сили росіян. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, попри те, що російські війська направляють техніку та війська в район Сєвєродонецька і Лисичанська, українські військові провели успішну контратаку там за останні 48 годин та витіснили росіян до східної околиці Сєвєродонецька.

«Українські контратаки в Сєвєродонецьку, імовірно, змусять російських командирів відправити в цей район додаткові підрозділи та техніку, щоб зупинити успіхи України», – кажуть в ISW.

Українські контратаки, швидше за все, продовжать привертати увагу російських сил до Луганської області і, отже, залишить уразливі місця в захисті Росії у Харківській області та вздовж південної осі.

ЗСУ, ймовірно, намагаються використати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося перегрупуватися в Сєвєродонецьку, зараз вони намагаються повернути місто під повний контроль України.