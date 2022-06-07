Росіяни ракетним ударом знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, є загиблі через ворожі обстріли на Харківщині та Миколаївщині, на сході ситуація залишається важкою.

ZAXID.NET підсумовує сто четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину та Луганщину. Унаслідок обстрілів на Харківщині та Миколаївщині є загиблі та поранені серед цивільних. Щодо Миколаївщини, то ворожі війська ракетним ударом знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Під ворожі обстріли також потрапила Сумщина. Росія переміщує частину військ із Запорізької області на Херсонщину. Ймовірно, йдеться про ротацію.

За даними українських прикордонників, росіяни зосередили до трьох батальйонних тактичних груп своєї армії навпроти Чернігівщини та Сумщини, але ударного угрупування для можливого повторення наступу не зафіксовано.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 31 360 військових. Також було знищено:

танків – 1 390 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 416 (+16);

артилерійських систем – 694 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 207 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 96 (+0);

літаків – 212 (+1);

гелікоптерів – 177(+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 405 (+10);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 553 (+2);

спеціальна техніка – 53 (+0);

крилаті ракети – 125 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок обстрілів на Харківщині загинули щонайменше троє людей, ще шестеро поранені. Також щонайменше двоє загиблих через ворожі атаки на Миколаївщині.