Російська армія відводить війська з Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області до Херсонщини. Такі дії можуть бути ротацією, заявив у вівторок, 7 червня, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, війська із Запорізької області загарбники переміщують на Херсонщину. Водночас вони не полишають спроб просуватися далі на схід області.

«По лінії розмежування продовжуються активні бойові дії, де наші військові дають гідну відсіч ворогу. Зіткнення відбуваються в Оріхові, Гуляйполі, від постійних обстрілів страждає Комишуваха та населені пункти поблизу», – наголосив Старух.

Також, за його словами, в області продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає ЗСУ давати відсіч окупантам. Наразі, як стверджує Старух, створено багато фортифікаційних споруд на підступах до Запоріжжя.

Напередодні мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі Запорізької області, оскільки «бояться наступу ЗСУ». Водночас у Генштабі Збройних сил України повідомили, що росіяни перекинули на Запорізький напрямок приблизно цілу батальйонну тактичну групу (від 600 до 800 військових), а президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія хоче захопити Запоріжжя.

Наразі під російською окупацією перебуває 60% Запорізької області.