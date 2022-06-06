На Запорізькому напрямку спостерігається посилення військ РФ, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків. Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Батальйонна тактична група може налічувати до 600-800 військових.

За інформацією обласної влади, під російською окупацією перебуває 60% території Запорізької області, а деякі населені пункти, які росіяни не окупували, вони обстрілюють з різних видів озброєння. Так, увечері 5 червня українські воїни збили над містом Оріхів Запорізької області, яке розташоване за 63 км від Запоріжжя, ворожий військовий літак.