росіяни відновлюють транспортну інфраструктуру на окупованих територіях, щоб мати сполученняз Ізюмом

Супутник зафіксував будівництво російськими військовими понтонної переправи через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Про це свідчать знімки цієї території від 3 червня, які в понеділок, 6 червня, опублікувало «Радіо Свобода». Ці знімки підтверджують інформацію Генштабу ЗСУ про активне відновлення загарбниками транспортної інфраструктури на окупованих територіях.

Супутник Planet Labs 3 червня зафіксував будівництво російськими військовими понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл на південь від селища міського типу Куп’янськ-Вузловий. На супутниковому знімку видно, що будівництво переправи ще не завершено, роботи ведуться з обох берегів річки. Окупанти також почали прокладати дорогу.

Загарбники будують понтонно-залізничні переправи через річку Оскіл і прокладають дорогу, фото «Радіо Свобода»

Поряд з місцем будівництва переправи виявлено російську будівельну і військову техніку.

Військова і будівельна техніка загарбників, фото «Радіо Свобода»

Журналісти проаналізували супутникові знімки цієї території за інші дати. На знімках станом на 26 травня будівельних робіт зафіксовано не було. Перші ознаки з’явились 30 та 31 травня.

Порівняння знімків, фото «Радіо Свобода»

Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що в цьому регіоні російські військові посилено відновлюють транспортну інфраструктуру та наводять понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

Цей напрямок веде до регіональної траси Р-79, що йде від російського кордону у бік окупованого міста Ізюм. У цьому районі, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, тривають запеклі бої.

Куп’янськ-Вузловий підпорядковується місту Куп’янськ, росіяни окупували його на початку березня.

Саме місто Куп’янськ російські військові захопили у перші дні повномасштабного вторгнення. 27 лютого міський голова Геннадій Мацегора повідомив, що провів перемовини із загарбниками і здав їм місто, нібито, через погрози збройного нападу. Згодом СБУ повідомила йому про підозру та відкрила щодо нього кримінальне провадження. Мацегорі інкримінують державну зраду і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.