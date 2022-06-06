Росія знову почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами. Росіяни розгорнули в Криму і Херсонській області берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон» та перекидають додаткові сили на острів Зміїний.

В Міноборони з посиланням на командування ВМС ЗСУ розповіли, що в результаті активного ураження морських сил Росії корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ вдалося відкинути від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів. У спробі відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря ворог був змушений змінити тактик, повідомляє видання «Лівий берег».

«Залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку. З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски понад 300 крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами «Калібр» знизилась, в той же час противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких – ураження бойових кораблів та суден», – зазначили в Міноборони.

У повідомленні зазначено, що це може свідчити про те, що Росія використала значний обсяг сучасної ракетної зброї та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів яких достатньо для ударів по українській території.

«Угруповання орієнтовно із 30 кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства. З початку повномасштабного вторгнення флот противника здійснив ураження 9-ти цивільних суден, одне з яких затонуло. На жаль, два цивільні моряки загинули», – зазначено у повідомленні.

Наразі в акваторії Чорного моря перебуває до 12 великих десантних кораблів, проте більше третини з них – в ремонті. Ситуація в північно-західній частині Чорного моря залишається складною. Також існує небезпека висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя.

Також у повідомленні зазначено, що після того, як військво-морські сили ЗСУ знищили три десантні катери типу «Раптор» та десантний катер типу «Серна», угруповання противника налічує до 15 десантних катерів різного типу.

«Ми позбавили Чорноморський флот РФ повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на «сіру зону». Противник перейняв нашу тактику та намагається повернути контроль над північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування», – розповіли військові.

Як провідомляв ZAXID.NET, за даними оперативного командування «Південь», Росія проводить переформатування своїх кораблів у Чорному морі. До ракетних ударів готові один корабель і один підводний човен, які споряджені 12 крилатими ракетами.

Нагадаємо, що на початку травня Росія почала використовувати протикорабельні ракети для обстрілів наземних цілей.